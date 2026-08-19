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Locales comerciales en venta en Panevezio rajono savivaldybe, Lituania

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Propiedad comercial 1 990 m² en Ferma, Lituania
Propiedad comercial 1 990 m²
Ferma, Lituania
Área 1 990 m²
Piso 1
SUBMITTED COMMERCIAL, NATURAL AND STORAGE-SUITABLE BUILDINGs K., RAGUVOS SEN. BUILDINGs COM…
$381,264
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Agencia
Capital
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