Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Palangos miesto savivaldybe, Lituania

Palanga
5
5 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Palanga, Lituania
Apartamento 1 habitación
Palanga, Lituania
Habitaciones 1
Área 60 m²
Piso 2/3
$638
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Palanga, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Palanga, Lituania
Habitaciones 2
Área 370 m²
Piso 2/3
$551
por mes
Apartamento 1 habitación en Palanga, Lituania
Apartamento 1 habitación
Palanga, Lituania
Habitaciones 1
Área 38 m²
Piso 1/5
$464
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Palanga, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Palanga, Lituania
Habitaciones 2
Área 35 m²
Piso 1/1
$348
por mes
Apartamento 4 habitaciones en Palanga, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Palanga, Lituania
Habitaciones 4
Área 123 m²
Piso 4/5
$1,855
por mes
