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Propiedades residenciales en venta en Pakruojo seniunija, Lituania

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3 propiedades total found
Casa en Pakruojis, Lituania
Casa
Pakruojis, Lituania
Área 176 m²
Número de plantas 2
SELECTED CENTRE - SOLID HOUSEHOLD with Western AND SPA AREAS - Sí. No decida sobre la compra…
$323,446
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Apartamento 5 habitaciones en Pakruojis, Lituania
Apartamento 5 habitaciones
Pakruojis, Lituania
Habitaciones 5
Área 77 m²
Piso 1/3
Vendido 4 CABLES PERO EN ROAD MIESE, SLAUGHTER G. 9! ¿Busca una vivienda cómoda y espaciosa…
$67,674
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Apartamento 1 habitación en Pakruojis, Lituania
Apartamento 1 habitación
Pakruojis, Lituania
Habitaciones 1
Área 29 m²
Piso 1/1
Apartamento de 1 habitación en alquiler en una ubicación cómoda en la ciudad de Pakruojis. E…
$18,549
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