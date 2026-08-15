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Casas en Venta en Pakruojo rajono savivaldybe, Lituania

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Casa en Pakruojis, Lituania
Casa
Pakruojis, Lituania
Área 176 m²
Número de plantas 2
SELECTED CENTRE - SOLID HOUSEHOLD with Western AND SPA AREAS - Sí. No decida sobre la compra…
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Casa en Zeimelis, Lituania
Casa
Zeimelis, Lituania
Área 195 m²
Número de plantas 1
A RESIDENCE HAZARD MAY BE APPLIED TO COMMERCIAL IN THE GREAT MIESEL CENTRE. La casa es una f…
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Casa en Rozalimas, Lituania
Casa
Rozalimas, Lituania
Área 189 m²
Número de plantas 2
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Casa en Titoniai, Lituania
Casa
Titoniai, Lituania
Área 59 m²
Número de plantas 1
Vendido la casa al Thong K., TRAY RAJON! ¿Buscas bienes raíces lejos del bullicio de la ciu…
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Casa en Laborai, Lituania
Casa
Laborai, Lituania
Área 59 m²
Número de plantas 1
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