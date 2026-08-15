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Propiedades residenciales en venta en Pakruojo rajono savivaldybe, Lituania

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casas independientes
5
7 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Pakruojis, Lituania
Apartamento 5 habitaciones
Pakruojis, Lituania
Habitaciones 5
Área 77 m²
Piso 1/3
Vendido 4 CABLES PERO EN ROAD MIESE, SLAUGHTER G. 9! ¿Busca una vivienda cómoda y espaciosa…
$67,674
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Apartamento 1 habitación en Pakruojis, Lituania
Apartamento 1 habitación
Pakruojis, Lituania
Habitaciones 1
Área 29 m²
Piso 1/1
Apartamento de 1 habitación en alquiler en una ubicación cómoda en la ciudad de Pakruojis. E…
$18,549
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Casa en Pakruojis, Lituania
Casa
Pakruojis, Lituania
Área 176 m²
Número de plantas 2
SELECTED CENTRE - SOLID HOUSEHOLD with Western AND SPA AREAS - Sí. No decida sobre la compra…
$323,446
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Casa en Zeimelis, Lituania
Casa
Zeimelis, Lituania
Área 195 m²
Número de plantas 1
A RESIDENCE HAZARD MAY BE APPLIED TO COMMERCIAL IN THE GREAT MIESEL CENTRE. La casa es una f…
$57,965
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Casa en Rozalimas, Lituania
Casa
Rozalimas, Lituania
Área 189 m²
Número de plantas 2
VENTA DE RETURN A LA NOVENA ESTABILACIÓN EN LATTER, PAÍS DE CUENTA Exclusiva casa de madera …
$521,687
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Casa en Titoniai, Lituania
Casa
Titoniai, Lituania
Área 59 m²
Número de plantas 1
Vendido la casa al Thong K., TRAY RAJON! ¿Buscas bienes raíces lejos del bullicio de la ciu…
$20,867
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Casa en Laborai, Lituania
Casa
Laborai, Lituania
Área 59 m²
Número de plantas 1
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$63,944
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