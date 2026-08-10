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Propiedades residenciales en venta en Pagiriai Eldership, Lituania

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Casa en Melekonys, Lituania
Casa
Melekonys, Lituania
Área 137 m²
Número de plantas 2
Casa eficiente energética con geotermia, sauna y 2 garajes ¿Buscando una casa que sea cálid…
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Casa en Vilna, Lituania
Casa
Vilna, Lituania
Área 114 m²
Número de plantas 1
Una casa de una sola planta con un garaje separado de 34 metros cuadrados. m. Es una casa mo…
$329,131
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Casa en Vilna, Lituania
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Casa en Vaidotai, Lituania
Casa
Vaidotai, Lituania
Área 130 m²
Número de plantas 1
¡Sujeto a una + CLASE UNA HAUTE COLOCATED EN ROAD, VILNIUS AREA! Acogedoras y modernas, bie…
$306,576
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