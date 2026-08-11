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Locales comerciales en venta en Pabrade eldership, Lituania

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Propiedad comercial 767 m² en Naujadvaris, Lituania
Propiedad comercial 767 m²
Naujadvaris, Lituania
Área 767 m²
Piso 1
La casa de Naujadvaris Manor, situada en el distrito de Švenčionys, todavía tiene los elemen…
$346,632
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Agencia
Capital
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