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Locales comerciales en venta en Paberzes seniunija, Lituania

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Propiedad comercial 2 388 m² en Jokubonys, Lituania
Propiedad comercial 2 388 m²
Jokubonys, Lituania
Área 2 388 m²
Piso 1
PRESENTACIÓN DE PREMISAS DE STORAGE, PRODUCCIÓN EN LA LOCACIÓN PRIVADA; BUILDINGs SEPARATE,…
$683,814
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Agencia
Capital
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