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Propiedades residenciales en venta en Naujosios Akmenes miesto seniunija, Lituania

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1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Naujoji Akmene, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Naujoji Akmene, Lituania
Habitaciones 4
Área 77 m²
Piso 4/5
PARKYDAM 4 K. PERO EN NUEVA ACTIVIDAD, REPÚBLICA G. PRINCIPIOS: PHARMACOLOGICAL PROPERTIES …
$62,390
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