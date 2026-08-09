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Propiedades residenciales en venta en Moletu rajono savivaldybe, Lituania

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Moletai
4
17 propiedades total found
Casa en Moletai, Lituania
Casa
Moletai, Lituania
Área 101 m²
Número de plantas 2
Una casa totalmente reconstruida de 101 metros cuadrados con una Edad de Flor en la costa de…
$277,982
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Apartamento 1 habitación en Papiskiai, Lituania
Apartamento 1 habitación
Papiskiai, Lituania
Habitaciones 1
Área 67 m²
Piso 6/1
Estudio de lujo en Seven Palm Jumeirah – Vida exclusiva en el corazón de Dubai Bienvenido a …
$470,655
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Casa en Spieciunai, Lituania
Casa
Spieciunai, Lituania
Área 97 m²
Número de plantas 1
¡Vendido su casa con una baja de 4,48 ha de AGRICULTURA en las noticias! _ Gran, limpio, esp…
$68,868
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TekceTekce
Casa en Antaksciai, Lituania
Casa
Antaksciai, Lituania
Área 219 m²
Número de plantas 2
Todo R. ALANTOS SEN. SECOND K. VENTE ERDVI, AUTATIVE, AND MAXIMUM POTENTIAL TOURISM BUILDING…
$253,887
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Casa en Moletai, Lituania
Casa
Moletai, Lituania
Área 311 m²
Número de plantas 2
Una espaciosa casa residencial de 310,83 metros cuadrados con 46,68 una parcela de terreno y…
$114,304
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Apartamento 2 habitaciones en Giriniai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Giriniai, Lituania
Habitaciones 2
Área 37 m²
Piso 2/2
VENTA DE 2 CASTLE 37 sq.m. Eran MOLETTS DE CUARTA, FAMILY K., MIXIC G! - El apartamento pos…
$77,622
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Apartamento 1 habitación en Papiskiai, Lituania
Apartamento 1 habitación
Papiskiai, Lituania
Habitaciones 1
Área 81 m²
Piso 22/1
COMMISSION-FREE INDEPENDENT ADVISORY Estos apartamentos son las primeras residencias de mar…
$428,590
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Casa en Ancenai, Lituania
Casa
Ancenai, Lituania
Área 200 m²
Número de plantas 2
VENTA DE CALIDAD CASA INSTALLAADA EN EL CARRIAGE DEL EFER, BUTYTATIC K., MOLETAS R. Está co…
$637,348
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Casa en Moletai, Lituania
Casa
Moletai, Lituania
Área 3 996 m²
Número de plantas 3
En la orilla del lago Ambraziškės pallivarkas con equipo de tratamiento de agua situado junt…
$346,632
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Casa en Vilkiskes, Lituania
Casa
Vilkiskes, Lituania
Área 80 m²
Número de plantas 2
ESTÉTICAS MODERNIS Y COMFORT SOBRE LA BASE DE MIXTURAS! La primera casa ya ha sido terminad…
$333,251
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Casa en Giriniai, Lituania
Casa
Giriniai, Lituania
Área 76 m²
Número de plantas 1
Una nueva casa de construcción con una gran parcela de 0,53 hectáreas de tierra rodeada de n…
$149,101
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Apartamento 2 habitaciones en Papiskiai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Papiskiai, Lituania
Habitaciones 2
Área 135 m²
Piso 3/1
COMMISSION-FREE INDEPENDENT ADVISORY Este proyecto consta de seis torres residenciales frent…
$1,13M
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Casa en Vidugiris, Lituania
Casa
Vidugiris, Lituania
Área 47 m²
Número de plantas 1
¡Vendido YELLOW con 2,31 ha de LOW en MEDIUM RAIL DEL ESTER! _ Gran, limpio, espacioso y sua…
$40,800
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Casa en Vilkiskes, Lituania
Casa
Vilkiskes, Lituania
Área 105 m²
Número de plantas 2
MODERNUS ESTETICS AND COMFORT ON FOREST MOLLUSCS - LAUMOUS PRESSURE! Ofrecemos comprar una …
$256,794
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Apartamento 1 habitación en Papiskiai, Lituania
Apartamento 1 habitación
Papiskiai, Lituania
Habitaciones 1
Área 67 m²
Número de plantas 1
COMMISSION-FREE INDEPENDENT ADVISORY Madinat Jumeirah Living es una colección exclusiva de …
$691,275
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Casa en Dubingiai, Lituania
Casa
Dubingiai, Lituania
Área 103 m²
Número de plantas 2
SENT PARTS NAM with A MAXIMUM SPACE OF 45 ARM NATURAL AND ROLLING ON THE BASE, GAS, COUNTRY …
$104,221
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Casa en Moletai, Lituania
Casa
Moletai, Lituania
Área 290 m²
Número de plantas 2
¡Utilizando dos festividades, mejorando la calidad y la INSTALLACIÓN NO CONTENIDOS CON EL SU…
$322,130
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Tipos de propiedades en Moletu rajono savivaldybe

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Moletu rajono savivaldybe, Lituania

con Garaje
con Piscina
Baratos
De lujo
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