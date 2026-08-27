Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Mickūnai Eldership
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Mickunai Eldership, Lituania

;
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Galgiai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Galgiai, Lituania
Habitaciones 3
Área 67 m²
Piso 5/6
The SWITZERLAND AND SPACE 3 CASTLE BUILDING IN VILNIUS CENTRE, J. JYESTIS G. Apartamento de…
$408 419
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Mickunai Eldership, Lituania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir