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Propiedades residenciales en venta en Mickunai Eldership, Lituania

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casas independientes
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Casa en Gailiunai, Lituania
Casa
Gailiunai, Lituania
Área 125 m²
Número de plantas 2
VENTA PRESENTADA 125 CONOCIMIENTO. _ PRINCIPIOS: • La casa es buena y de alta calidad; - Pa…
$331,348
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Casa en Vilna, Lituania
Casa
Vilna, Lituania
Área 141 m²
Número de plantas 2
Se vende una casa única moderna de 141,26 m2, construida en un lujoso bloque de casas indivi…
$521,687
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Casa en Galgiai, Lituania
Casa
Galgiai, Lituania
Área 100 m²
Número de plantas 2
NORTHERN CHARGE OF 4 CAUSES - QUALITY, COMFORT AND TECHNOLOGIES ON ONE BASIS Una casa de ca…
$429,715
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Casa en Gailiunai, Lituania
Casa
Gailiunai, Lituania
Área 269 m²
Número de plantas 1
Exclusiva oferta - casa espaciosa en un lugar tranquilo PARKYDAM acogedora casa de estar equ…
$262,129
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