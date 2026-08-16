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Casas en Venta en Merkines seniunija, Lituania

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Casa en Merkine, Lituania
Casa
Merkine, Lituania
Área 62 m²
Número de plantas 1
Parque Nacional Dzūkija La ciudad de Merkinė, actualmente conocida como turismo gastronómico…
$51,633
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Casa en Samuniskes, Lituania
Casa
Samuniskes, Lituania
Área 42 m²
Número de plantas 1
Homestead rodeado de naturaleza, Gervėnai, Pivašiūncter, Alytaus r. ¿Buscas un lugar donde …
$16,578
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