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Locales comerciales en venta en Mazonu seniunija, Lituania

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Propiedad comercial 590 m² en Mazonai, Lituania
Propiedad comercial 590 m²
Mazonai, Lituania
Área 590 m²
Piso 1
VENTA BUILDINGS with LOWER K., DURATION R. SAV. AUTOSERVISS, Western and ADMINISTRATIVE ADVI…
$313,012
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Agencia
Capital
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