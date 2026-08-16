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Propiedades residenciales en venta en Mazeikiu apylinkes seniunija, Lituania

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casas independientes
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Casa en Troskuciai, Lituania
Casa
Troskuciai, Lituania
Área 8 m²
Número de plantas 1
Una casa de jardín en venta cerca del bosque! ¿Buscas un lugar para tu casa de ensueño cerc…
$147,080
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Casa en Kurmaiciai, Lituania
Casa
Kurmaiciai, Lituania
Área 65 m²
Número de plantas 1
VENTA SODIUM - RACK, NATURE Y NATURE OF NATURE! ¿Buscas un lugar donde puedas escapar del b…
$139,116
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Casa en Ziogaiciai, Lituania
Casa
Ziogaiciai, Lituania
Área 47 m²
Número de plantas 2
PARTE DE RESIDENCIA (1 / 2 HOUSEHOLD) GENERAL Ubicación: Mažeikiai, Viekšni rápido g. 11 • …
$47,867
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