Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Marijampolė Municipality
  4. Alquiler a largo plazo

Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Marijampole Municipality, Lituania

Marijampole
6
Propiedad comercial Borrar
Eliminar
7 propiedades total found
Propiedad comercial 500 m² en Marijampole, Lituania
Propiedad comercial 500 m²
Marijampole, Lituania
Área 500 m²
Piso 2
$1,739
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Propiedad comercial 800 m² en Marijampole, Lituania
Propiedad comercial 800 m²
Marijampole, Lituania
Área 800 m²
Piso 1
$2,782
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Propiedad comercial 90 m² en Marijampole, Lituania
Propiedad comercial 90 m²
Marijampole, Lituania
Área 90 m²
Piso 1
$232
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Propiedad comercial 32 m² en Marijampole, Lituania
Propiedad comercial 32 m²
Marijampole, Lituania
Área 32 m²
Piso 1
$348
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Propiedad comercial 5 330 m² en Nendriniskiai, Lituania
Propiedad comercial 5 330 m²
Nendriniskiai, Lituania
Área 5 330 m²
$46,343
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Propiedad comercial 1 513 m² en Marijampole, Lituania
Propiedad comercial 1 513 m²
Marijampole, Lituania
Área 1 513 m²
Piso 1
$5,262
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Propiedad comercial 4 200 m² en Marijampole, Lituania
Propiedad comercial 4 200 m²
Marijampole, Lituania
Área 4 200 m²
Piso 1
$14,607
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Ir