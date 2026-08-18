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Apartamentos en venta en Marijampole Municipality, Lituania

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Apartamento 5 habitaciones en Marijampole, Lituania
Apartamento 5 habitaciones
Marijampole, Lituania
Habitaciones 5
Área 116 m²
Piso 2/2
Vendido 5 CAMBAREE, 116,42 KV. M. pero con MANDARDA en la calle! En 2017 se cambió el nuevo …
$76,661
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