Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Linksmakalnio seniunija
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Linksmakalnio seniunija, Lituania

;
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa en Linksmakalnis, Lituania
Casa
Linksmakalnis, Lituania
Área 1 250 m²
Número de plantas 3
Vendido Gran objeto de inversión cerca de Kaunas, la península de Linksmakkalnis! 20 min (20…
$284,921
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Linksmakalnio seniunija, Lituania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir