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Locales comerciales en venta en Linksmakalnio seniunija, Lituania

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Propiedad comercial 1 250 m² en Linksmakalnis, Lituania
Propiedad comercial 1 250 m²
Linksmakalnis, Lituania
Área 1 250 m²
Piso 1
Vendido Gran objeto de inversión cerca de Kaunas, la península de Linksmakkalnis! 20 min (20…
$284,921
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Agencia
Capital
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