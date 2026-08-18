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Propiedades residenciales en venta en Lentvaris Eldership, Lituania

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Lentvaris
4
13 propiedades total found
Casa en Lentvaris, Lituania
Casa
Lentvaris, Lituania
Área 86 m²
Número de plantas 2
Una parcela residencial viable con un permiso de construcción expedido, pagado por el impues…
$104,116
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Casa en Rackunai, Lituania
Casa
Rackunai, Lituania
Área 149 m²
Número de plantas 2
Venta moderna, rentable y de calidad construida A + + clase casa de dos plantas en un lugar …
$309,901
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Casa en Vosyliukai, Lituania
Casa
Vosyliukai, Lituania
Área 128 m²
Número de plantas 2
SENTIDO en 2 HOLDINGS IN TRAVEL AREA, RAMIS AND MANAGEMENT LIVESTOCK. Para aquellos que bus…
$353,456
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Casa en Lentvaris, Lituania
Casa
Lentvaris, Lituania
Área 81 m²
Número de plantas 2
3 piezas con 7 ares de tierra, lugar exclusivo y estratégicamente muy conveniente de Lentvar…
$202,180
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Casa en Rackunai, Lituania
Casa
Rackunai, Lituania
Área 70 m²
Número de plantas 2
NO EJE LA SELECCION PROFESIONAL DE SU CASO OCCIDENTAL Y ACCESO A UN AREA COMÚN! Dos pisos, d…
$168,034
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Casa en Vilna, Lituania
Casa
Vilna, Lituania
Área 97 m²
Número de plantas 1
FONDO PRESENTADO A + CLASE PARTES APPLIES FOR LOCAL HOUSEHOLDS IN NEW AND SELECTED LIVESTOCK…
$209,216
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Casa en Valai, Lituania
Casa
Valai, Lituania
Área 61 m²
Número de plantas 2
EN VIRTUD DEL TRAVEL R. SAVIATION, THE HOUSEHOLD PRICE HAS NOT HAS INSTALLATED BY A NON-MEMB…
$63,762
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Casa en Vosyliukai, Lituania
Casa
Vosyliukai, Lituania
Área 145 m²
Número de plantas 2
VENTA MODERN AND YOUTH INSTALLATION ¿Buscando un hogar donde se unen comodidad, privacidad y…
$371,865
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Casa en Rackunai, Lituania
Casa
Rackunai, Lituania
Área 149 m²
Número de plantas 2
Venta moderna, rentable y de calidad construida A + + clase casa de dos plantas en un lugar …
$316,814
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Casa en Uzukampis, Lituania
Casa
Uzukampis, Lituania
Área 144 m²
Número de plantas 1
Vendido UNA CASA EN TRACK RAJ. PROYECTO "Takes" - ¡Para el Principio de Buto en la fachada p…
$187,624
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Casa en Lentvaris, Lituania
Casa
Lentvaris, Lituania
Área 156 m²
Número de plantas 2
CASA FAMILIA ESPAÑOL 15,1 A Y UTILIZACIÓN COMPLETA DE ANTRAMUS GROWTH Buscando un hogar para…
$255,293
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Casa en Vilna, Lituania
Casa
Vilna, Lituania
Área 115 m²
Número de plantas 2
VENTA MODERNINGS AND QUALITY INSTALLATED IN THE TWO HOUSEHOLD IN VILNIUM! ¿Buscando paz en l…
$378,743
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Casa en Lentvaris, Lituania
Casa
Lentvaris, Lituania
Área 311 m²
Número de plantas 2
EN EL LUGAR PÉRDIDO – EXPERIMENTAREMOS EL TRACTO HISTÓRICO, LAS ECOWERS Y NATURAL EN APSUPTS…
$1,71M
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Tipos de propiedades en Lentvaris Eldership

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