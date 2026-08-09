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Locales comerciales en venta en Leipalingio seniunija, Lituania

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Propiedad comercial 650 m² en Versiai, Lituania
Propiedad comercial 650 m²
Versiai, Lituania
Área 650 m²
Piso 2
Vendido un Motel con una colonia de cavinas de la ciudad PRINCIPIOS DEL OBJETO: • Café mode…
$376,098
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Agencia
Capital
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