Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Leipalingio seniunija
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Leipalingio seniunija, Lituania

;
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 5 habitaciones en Leipalingis, Lituania
Apartamento 5 habitaciones
Leipalingis, Lituania
Habitaciones 5
Área 114 m²
Piso 1/1
Apartamentos de 2 habitaciones y 3 habitaciones con una propiedad de 39,88 ar en el edificio…
$43,474
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Leipalingio seniunija, Lituania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir