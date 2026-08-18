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Propiedades residenciales en venta en Lazdiju rajono savivaldybe, Lituania

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casas independientes
10
10 propiedades total found
Casa en Naujoji Kirsna, Lituania
Casa
Naujoji Kirsna, Lituania
Área 226 m²
Número de plantas 2
VENTA DE TWO FEEDINGSTUFFS IN NEW CIRCUMSTANCES IN THE PRICE OF A STATE SUPPORT! Casa de pie…
$49,810
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Casa en Viestartai, Lituania
Casa
Viestartai, Lituania
Área 73 m²
Número de plantas 1
Una acogedora y cuidadosamente mantenida casa se vende en el pueblo de Servicio Público, rod…
$160,135
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Casa en Stebuliai, Lituania
Casa
Stebuliai, Lituania
Área 77 m²
Número de plantas 1
La casa se vende en el distrito de Lazdijai, pueblo Milagro! ¿Buscando un lugar para la rec…
$21,911
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Casa en Lazdijai, Lituania
Casa
Lazdijai, Lituania
Área 580 m²
Número de plantas 1
SALES OF INDUSTRIAL AND STORAGE ALLOCATION BUILDINGs with LOWER IN ALYONE El objeto es adec…
$15,604
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Casa en Veisiejai, Lituania
Casa
Veisiejai, Lituania
Área 311 m²
Número de plantas 2
En las carreteras, en una pequeña, pero muy acogedora y tranquila ciudad de Dzūkija, cerca d…
$207,515
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Casa en Avizieniai, Lituania
Casa
Avizieniai, Lituania
Área 81 m²
Número de plantas 1
La vivienda se vende en las inmediaciones de lagos y bosques - Lazdijú r., Šlavanjú sen., Av…
$29,400
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LDV InvestLDV Invest
Casa en Lazdijai, Lituania
Casa
Lazdijai, Lituania
Área 128 m²
Número de plantas 1
PRECIO REDUCIDO! VENTA DE SOFTWARE EN LOS CITIZADOS EN EL ÁREA DE LAZDITOS. La casa se ven…
$23,244
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Casa en Varviske, Lituania
Casa
Varviske, Lituania
Área 40 m²
Número de plantas 1
La casa (monasterio) se vende en Varviškės. La parcela se vende en el siglo 16.28, que conti…
$18,549
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Casa en Civonys, Lituania
Casa
Civonys, Lituania
Área 89 m²
Número de plantas 2
SUBMITTED INDIVIDUAL OBJECT - OPERATING BUSINESS IN THE COUNTRY OF SLAUGHTERHOUSE Este es un…
$250,732
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Casa en Gegute, Lituania
Casa
Gegute, Lituania
Área 696 m²
Número de plantas 2
¿Llegas al EFF y al TOURISMO RURAL en la cárcel? Buscando un lugar donde puedas: ¿Desarrolla…
$3,32M
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