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Propiedades residenciales en venta en Lazdiju miesto seniunija, Lituania

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2 propiedades total found
Casa en Lazdijai, Lituania
Casa
Lazdijai, Lituania
Área 128 m²
Número de plantas 1
PRECIO REDUCIDO! VENTA DE SOFTWARE EN LOS CITIZADOS EN EL ÁREA DE LAZDITOS. La casa se ven…
$23,244
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Casa en Lazdijai, Lituania
Casa
Lazdijai, Lituania
Área 580 m²
Número de plantas 1
SALES OF INDUSTRIAL AND STORAGE ALLOCATION BUILDINGs with LOWER IN ALYONE El objeto es adec…
$15,604
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