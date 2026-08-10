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Casas en Venta en Lapiu seniunija, Lituania

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Casa en Draseikiai, Lituania
Casa
Draseikiai, Lituania
Área 69 m²
Número de plantas 1
VENTA DE SODO HOUSEHOLD IN DRAGES with A MAXIMUM ACID AND AUDIBLE NETOLI FOOD ¿Buscando paz…
$55,067
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Casa en Lapes, Lituania
Casa
Lapes, Lituania
Área 262 m²
Número de plantas 2
PARKYDAM ELECTRICALLY INSTALLATED EN 2025 La casa está totalmente reformada, con amplios sót…
$346,632
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Casa en Draseikiai, Lituania
Casa
Draseikiai, Lituania
Área 44 m²
Número de plantas 2
SODO HOUSEHOLD IN THE NERIES OF THE GREEN SIGNIFICANT - IN THE SECONS, THE RAJ. Casa de jar…
$68,034
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TekceTekce
Casa en Lapes, Lituania
Casa
Lapes, Lituania
Área 312 m²
Número de plantas 2
Casa de lujo en venta en la naturaleza rodeada de Lapės, distrito de Kaunas - su alojamiento…
$409,149
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Casa en Draseikiai, Lituania
Casa
Draseikiai, Lituania
Área 86 m²
Número de plantas 1
Casa privada, Žiogaiči qualba, Vingio g., Mažeikiai r. Un lugar maravilloso para una vida có…
$43,308
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