Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Kurkliu seniunija
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Kurkliu seniunija, Lituania

;
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa en Pavirinciai, Lituania
Casa
Pavirinciai, Lituania
Área 3 216 m²
Número de plantas 2
En venta Complejo señorial Savors con un área de 44.97 ha en ambas orillas del río Cooked, c…
$740,798
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Kurkliu seniunija, Lituania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir