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Locales comerciales en venta en Kupiskis eldership, Lituania

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Propiedad comercial 1 500 m² en Slavinciskis, Lituania
Propiedad comercial 1 500 m²
Slavinciskis, Lituania
Área 1 500 m²
Piso 1
EN LA ESFERA DEL GIVEN CENTRAL, EL GIVEN GIVEN CON LA REPATCH CAPITAL Y RESTAURUS DE LOS TRA…
$812,390
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Agencia
Capital
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