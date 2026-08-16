Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Kupiskio rajono savivaldybe
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Kupiskio rajono savivaldybe, Lituania

;
Casa Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Casa en Kupiskis, Lituania
Casa
Kupiskis, Lituania
Área 149 m²
Número de plantas 2
¡Vendido cuatro tablas! En 1974, construcción, entorno tranquilo e infraestructura perfecta…
$81,276
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Vizgiunai, Lituania
Casa
Vizgiunai, Lituania
Área 84 m²
Número de plantas 1
ORGANIZACIÓN DE SENTA CON UN MAXIMUM LOGBOOK EN EL ÁREA RURAL, EL PRICIO VIZGIOR, EN LA RODA…
$46,372
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Kupiskis, Lituania
Casa
Kupiskis, Lituania
Área 65 m²
Número de plantas 1
La casa se vende con 4 ares de terreno parcela Ugniagesi Street, Kupiškis. Hay sauna, garaj…
$66,961
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Kupiskio rajono savivaldybe, Lituania

con Garaje
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir