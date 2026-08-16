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Locales comerciales en venta en Kupiskio rajono savivaldybe, Lituania

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Propiedad comercial 603 m² en Byciai, Lituania
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Área 603 m²
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$74,964
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Propiedad comercial 1 500 m² en Slavinciskis, Lituania
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Área 1 500 m²
Piso 1
EN LA ESFERA DEL GIVEN CENTRAL, EL GIVEN GIVEN CON LA REPATCH CAPITAL Y RESTAURUS DE LOS TRA…
$812,390
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