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Casas en Venta en Kulautuvos seniunija, Lituania

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Casa en Kulautuva, Lituania
Casa
Kulautuva, Lituania
Área 45 m²
Número de plantas 1
VENTA PARTE DE LOS PUNTOS CASOS EN EL CULTURO!!!! PRINCIPIOS: • Casa bordeada con bosque de…
$64,824
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Casa en Kulautuva, Lituania
Casa
Kulautuva, Lituania
Área 197 m²
Número de plantas 2
Casa inacabada en venta (es un proyecto de reconstrucción) con parcela de 5 siglos en Cultur…
$87,660
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