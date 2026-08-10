Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Kruonio seniunija
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Kruonio seniunija, Lituania

;
2 propiedades total found
Casa en Kalviai, Lituania
Casa
Kalviai, Lituania
Área 39 m²
Número de plantas 1
El lugar donde el tiempo se detiene y la paz vive - la casa en el lago de las colinas! Imag…
$56,311
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Vilunai, Lituania
Casa
Vilunai, Lituania
Área 500 m²
Número de plantas 2
BUILDINGs - FORMER SCHOOL. ACTIVIDADES EJECUTIVAS KAIL RAJ. _ GENERAL: - Modo de uso de la …
$56,597
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Kruonio seniunija, Lituania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir