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Casas con garaje en Venta en Kretinga eldership, Lituania

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Casa en Kveciai, Lituania
Casa
Kveciai, Lituania
Área 208 m²
Número de plantas 2
CREDIT RAJ, QUECIŲ K. M FAMILY with 12 ARM AND SAFETY ELECTRICAL Entre Kretinga y Palanga, u…
$243,454
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