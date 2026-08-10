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Casas en Venta en Kretinga eldership, Lituania

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Casa en Rudaiciai, Lituania
Casa
Rudaiciai, Lituania
Área 277 m²
Número de plantas 2
La casa se vende con locales de café en un lugar maravilloso en la orilla del lago en la ald…
$382,570
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Casa en Kveciai, Lituania
Casa
Kveciai, Lituania
Área 208 m²
Número de plantas 2
CREDIT RAJ, QUECIŲ K. M FAMILY with 12 ARM AND SAFETY ELECTRICAL Entre Kretinga y Palanga, u…
$243,454
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Parámetros de las propiedades en Kretinga eldership, Lituania

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