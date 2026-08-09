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Casas en Venta en Kretingale eldership, Lituania

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10 propiedades total found
Casa en Karkle, Lituania
Casa
Karkle, Lituania
Área 99 m²
Número de plantas 2
Karkle. Aquí se encuentran dos mundos - el ambiente del resort y la vida cómoda todo el año.…
$323,446
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Casa en Karkle, Lituania
Casa
Karkle, Lituania
Área 100 m²
Número de plantas 2
Karkle. Aquí se encuentran dos mundos - el ambiente del resort y la vida cómoda todo el año.…
$335,039
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Casa en Bruzdeilynas, Lituania
Casa
Bruzdeilynas, Lituania
Área 115 m²
Número de plantas 1
HOUSEHOLD COORDINATED FAMILY - EFFICIENT LIFE BETWEEN BLOCK AND FAMILY Si Es importante par…
$245,084
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LDV InvestLDV Invest
Casa en Karkle, Lituania
Casa
Karkle, Lituania
Área 200 m²
Número de plantas 1
¡Atención! Especialmente una rara oportunidad! -------- Una oferta exclusiva para aquellos q…
$639,443
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Casa en Karkle, Lituania
Casa
Karkle, Lituania
Área 80 m²
Número de plantas 2
¿Buscando paz, naturaleza y comodidad en un solo lugar? Esta casa es un lugar ideal para aqu…
$341,994
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Casa en Girkaliai, Lituania
Casa
Girkaliai, Lituania
Área 89 m²
Número de plantas 1
Casa en venta en un lugar único - Girkaliai, Klaipeda distrito! ¿Buscando aire tranquilo, li…
$253,887
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Casa en Karkle, Lituania
Casa
Karkle, Lituania
Área 135 m²
Número de plantas 2
SALE INDIVIDUAL HOUSEHOLD Karklė - un lugar especial junto al mar entre Klaipeda y Palanga …
$485,748
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Casa en Kalote, Lituania
Casa
Kalote, Lituania
Área 59 m²
Número de plantas 2
VENTA DE CASA CON EL LÍQUIDO BILD Y LA TRENMINA EN KALOTIS - En el distrito de Klaipeda, en…
$91,866
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Casa 7 habitaciones en Bendikai, Lituania
Casa 7 habitaciones
Bendikai, Lituania
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Lithuania, Klaipėda district, Bendikai village, Vėjų Rožės street 12. A newly built house wi…
$268,199
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Casa 3 habitaciones en Bendikai, Lituania
Casa 3 habitaciones
Bendikai, Lituania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Lithuania, Klaipėda district, Bendikai village, Vėjų Rožės street. A newly built house with …
$155,555
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Parámetros de las propiedades en Kretingale eldership, Lituania

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