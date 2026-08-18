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Locales comerciales en venta en Kretinga District Municipality, Lituania

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3 propiedades total found
Propiedad comercial 50 m² en Kretinga, Lituania
Propiedad comercial 50 m²
Kretinga, Lituania
Área 50 m²
Piso 1
DESIGNACIÓN 49,99 KV. M COMMERCIAL CORRECTIONS ŠV. STEPON G., WILNIUS SENAMIESTIS, GENTING ~…
$113,246
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Propiedad comercial 277 m² en Rudaiciai, Lituania
Propiedad comercial 277 m²
Rudaiciai, Lituania
Área 277 m²
Piso 1
La casa se vende con locales de café en un lugar maravilloso en la orilla del lago en la ald…
$382,570
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Capital
Idiomas hablados
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Propiedad comercial 1 376 m² en Darbenai, Lituania
Propiedad comercial 1 376 m²
Darbenai, Lituania
Área 1 376 m²
Piso 1
El edificio vendido es 1375.52 kv / m (anterior cerdo) con 1.0027 ha de tierra. Información…
$159,557
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