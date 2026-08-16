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Casas en Venta en Krakiu seniunija, Lituania

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4 propiedades total found
Casa en Patranys, Lituania
Casa
Patranys, Lituania
Área 106 m²
Número de plantas 1
VENTA DE LA FUERZA AL TRABAJO --------------------------------------------------------------…
$51,705
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Casa en Pajieslys, Lituania
Casa
Pajieslys, Lituania
Área 147 m²
Número de plantas 1
Envío de casas vivas con ropas de familia en las tiendas R. La casa se vende con un garaje…
$41,840
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Casa en Patranys, Lituania
Casa
Patranys, Lituania
Área 165 m²
Número de plantas 2
Una casa residencial de madera con una amplia zona de 39 ares y edificios de un patio bien c…
$100,859
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Casa en Krakes, Lituania
Casa
Krakes, Lituania
Área 83 m²
Número de plantas 1
La casa se vende en la ciudad de Kraski. Las siguientes áreas en Lituania: 649 habitantes (2…
$13,676
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