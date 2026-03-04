Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Klovainiu seniunija, Lituania

2 propiedades total found
Casa en Titoniai, Lituania
Casa
Titoniai, Lituania
Área 59 m²
Número de plantas 1
$20,867
Casa en Berziniai, Lituania
Casa
Berziniai, Lituania
Área 103 m²
Número de plantas 2
$26,664
Parámetros de las propiedades en Klovainiu seniunija, Lituania

