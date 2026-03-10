Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Klaipėda District Municipality
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Casa

Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Klaipeda District Municipality, Lituania

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa en Dercekliai, Lituania
Casa
Dercekliai, Lituania
Área 100 m²
Número de plantas 2
$1,739
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir