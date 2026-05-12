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Edificios industriales en venta en Provincia de Klaipėda, Lituania

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bienes raíces comerciales
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Producción 2 803 m² en Klaipeda, Lituania
Producción 2 803 m²
Klaipeda, Lituania
Área 2 803 m²
Se ofrece una propiedad comercial en venta en el territorio del puerto marítimo de Klaipeda,…
$1,64M
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Agencia
BPS Consulting
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