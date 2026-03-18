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Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Klaipeda City Municipality, Lituania

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Apartamento 4 habitaciones en Klaipeda, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Klaipeda, Lituania
Habitaciones 4
Área 85 m²
Piso 5/6
En la ciudad vieja de Klaipeda, en la casa construida a orillas del río Danė en 2025, hay cu…
$1,744
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Apartamento 2 habitaciones en Klaipeda, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Klaipeda, Lituania
Habitaciones 2
Área 55 m²
Piso 3/4
$754
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