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Edificios industriales en venta en Klaipeda City Municipality, Lituania

bienes raíces comerciales
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Producción 2 803 m² en Klaipeda, Lituania
Producción 2 803 m²
Klaipeda, Lituania
Área 2 803 m²
Se ofrece una propiedad comercial en venta en el territorio del puerto marítimo de Klaipeda,…
$1,65M
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BPS Consulting
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