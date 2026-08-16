Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Kietaviskiu seniunija
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Kietaviskiu seniunija, Lituania

;
Casa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Casa en Jagelonys, Lituania
Casa
Jagelonys, Lituania
Área 72 m²
Número de plantas 2
PRECIO ESPECIAL PARA LOFTY! Terras- zona de jardín de invierno no está incluida en la zona t…
$110,134
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Jagelonys, Lituania
Casa
Jagelonys, Lituania
Área 67 m²
Número de plantas 2
¡Le podemos ofrecer todo y no instalar! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * …
$144,913
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Kietaviskiu seniunija, Lituania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir