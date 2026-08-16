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Propiedades residenciales en venta en Kietaviskiu seniunija, Lituania

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3 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Kareivonys, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Kareivonys, Lituania
Habitaciones 3
Área 68 m²
Piso 1/2
Escaneo ESPACIO Y DISTRIBUCIÓN DE PUKER 3 CABLES CON TYPE, ELECTRICITY SAV! Amplio apartame…
$69,558
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Casa en Jagelonys, Lituania
Casa
Jagelonys, Lituania
Área 72 m²
Número de plantas 2
PRECIO ESPECIAL PARA LOFTY! Terras- zona de jardín de invierno no está incluida en la zona t…
$110,134
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Casa en Jagelonys, Lituania
Casa
Jagelonys, Lituania
Área 67 m²
Número de plantas 2
¡Le podemos ofrecer todo y no instalar! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * …
$144,913
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