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Propiedades residenciales en venta en Kelmes apylinkiu seniunija, Lituania

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Casa en Salteniai, Lituania
Casa
Salteniai, Lituania
Área 75 m²
Número de plantas 1
Casa en venta con amplia parcela en Šalteniai pueblo, Kelmė distrito 74,96 sq.m. vivienda c…
$26,022
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Casa en Janauciai, Lituania
Casa
Janauciai, Lituania
Área 572 m²
Número de plantas 2
Objeto comercial en venta ( Parte del negocio ) con salas de estar El precio se da con mater…
$350,346
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Parámetros de las propiedades en Kelmes apylinkiu seniunija, Lituania

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