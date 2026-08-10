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Propiedades residenciales en venta en Kavarsko seniunija, Lituania

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2 propiedades total found
Casa en Kavarskas, Lituania
Casa
Kavarskas, Lituania
Área 205 m²
Número de plantas 2
HOUSEHOLD with COMMERCIAL AND LIVING ACCESS to KAVARSKE, REPUBLIC A. 3 ✅ Address: Republic …
$50,367
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Casa en Domeikiai, Lituania
Casa
Domeikiai, Lituania
Área 82 m²
Número de plantas 1
La casa es una casa de un solo patio en el distrito de Anykščiai, pueblo de Domeikiai. Este …
$47,867
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