  2. Lituania
  3. Kauno miesto savivaldybe
  4. Alquiler a largo plazo

Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Kauno miesto savivaldybe, Lituania

Kaunas
74
74 propiedades total found
Propiedad comercial 13 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 13 m²
Kaunas, Lituania
Área 13 m²
Piso 1
$81
por mes
Propiedad comercial 699 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 699 m²
Kaunas, Lituania
Área 699 m²
Piso 1
$8,104
por mes
Propiedad comercial 40 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 40 m²
Kaunas, Lituania
Área 40 m²
Piso 1
$185
por mes
Propiedad comercial 130 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 130 m²
Kaunas, Lituania
Área 130 m²
Piso 2
$754
por mes
Propiedad comercial 600 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 600 m²
Kaunas, Lituania
Área 600 m²
Piso 1
$2,782
por mes
Propiedad comercial 35 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 35 m²
Kaunas, Lituania
Área 35 m²
Piso 2
$348
por mes
Propiedad comercial 1 634 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 1 634 m²
Kaunas, Lituania
Área 1 634 m²
Piso 1
$15,152
por mes
Propiedad comercial 43 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 43 m²
Kaunas, Lituania
Área 43 m²
Piso 1
$499
por mes
Propiedad comercial 33 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 33 m²
Kaunas, Lituania
Área 33 m²
Piso 2
$381
por mes
Propiedad comercial 79 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 79 m²
Kaunas, Lituania
Área 79 m²
Piso 3
$730
por mes
Propiedad comercial 1 280 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 1 280 m²
Kaunas, Lituania
Área 1 280 m²
Piso 1
$6,956
por mes
Propiedad comercial 900 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 900 m²
Kaunas, Lituania
Área 900 m²
Piso 1
$14,607
por mes
Propiedad comercial 17 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 17 m²
Kaunas, Lituania
Área 17 m²
Piso 1
$243
por mes
Propiedad comercial 36 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 36 m²
Kaunas, Lituania
Área 36 m²
Piso 2
$292
por mes
Propiedad comercial 139 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 139 m²
Kaunas, Lituania
Área 139 m²
Piso 1
$1,391
por mes
Propiedad comercial 112 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 112 m²
Kaunas, Lituania
Área 112 m²
Piso 1
$1,043
por mes
Propiedad comercial 1 244 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 1 244 m²
Kaunas, Lituania
Área 1 244 m²
Piso 1
$12,980
por mes
Propiedad comercial 500 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 500 m²
Kaunas, Lituania
Área 500 m²
Piso 1
$2,898
por mes
Propiedad comercial 70 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 70 m²
Kaunas, Lituania
Área 70 m²
Piso 2
COORDINACIÓN COMMERCIAL DEL SEGUNDO GROWTH, SAVANORS PR.! SEGUNDO ESPACIO Y DISTRIBUCIÓN LUZ…
$569
por mes
Propiedad comercial 235 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 235 m²
Kaunas, Lituania
Área 235 m²
Piso 1
$2,817
por mes
Propiedad comercial 90 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 90 m²
Kaunas, Lituania
Área 90 m²
$2,145
por mes
Propiedad comercial 238 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 238 m²
Kaunas, Lituania
Área 238 m²
Piso 1
$4,135
por mes
Propiedad comercial 142 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 142 m²
Kaunas, Lituania
Área 142 m²
Piso 1
$2,550
por mes
Propiedad comercial 35 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 35 m²
Kaunas, Lituania
Área 35 m²
Piso 1
$406
por mes
Propiedad comercial 536 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 536 m²
Kaunas, Lituania
Área 536 m²
Piso 1
$3,478
por mes
Propiedad comercial 60 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 60 m²
Kaunas, Lituania
Área 60 m²
Piso 1
$754
por mes
Propiedad comercial 309 m
Propiedad comercial 309 m²
Kaunas, Lituania
Área 309 m²
Piso 1
$4,297
por mes
Propiedad comercial 520 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 520 m²
Kaunas, Lituania
Área 520 m²
Piso 1
$3,617
por mes
Propiedad comercial 26 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 26 m²
Kaunas, Lituania
Área 26 m²
Piso 1
$290
por mes
Propiedad comercial 104 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 104 m²
Kaunas, Lituania
Área 104 m²
Piso 1
$1,739
por mes
