Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Kauno miesto savivaldybe, Lituania

Kaunas
32
32 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 4
Área 127 m²
Piso 2/2
$1,159
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 2
Área 44 m²
Piso 2/3
$755
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 2
Área 36 m²
Piso 3/5
Apartamento de 2 habitaciones en alquiler en Kaunas, Lituania FORMER PRINCIPLES: - Diseño co…
$453
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 2
Área 63 m²
Piso 1/3
SELECTED HOUSEHOLD 2 CABLES han estado en el oeste, V. SLADKEVIUS G. _ Apartamento de 2 habi…
$987
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 3
Área 59 m²
Piso 1/5
¿Quieres usar la mantequilla en una caja fuerte? PROHIBICIÓN DE 3 ANGLE PERO EN EL SEA AREA …
$638
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 2
Área 57 m²
Piso 1/2
$638
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 2
Área 60 m²
Piso 1/2
$696
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 3
Área 68 m²
Piso 4/5
$568
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 3
Área 56 m²
Piso 2/3
Los MODERNUS 3 CASTLE BUILDING IN THE CAMBASE CENTRE, A. MACKEVIUS G. _ Arquitectura moderna…
$928
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 2
Área 33 m²
Piso 3/4
$696
por mes
Apartamento 1 habitación en Kaunas, Lituania
Apartamento 1 habitación
Kaunas, Lituania
Habitaciones 1
Área 18 m²
Piso 1/8
$383
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 2
Área 37 m²
Piso 5/5
$522
por mes
Apartamento 1 habitación en Kaunas, Lituania
Apartamento 1 habitación
Kaunas, Lituania
Habitaciones 1
Área 30 m²
Piso 3/4
$441
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 2
Área 44 m²
Piso 2/4
$615
por mes
Apartamento 1 habitación en Kaunas, Lituania
Apartamento 1 habitación
Kaunas, Lituania
Habitaciones 1
Área 43 m²
Piso 3/3
$846
por mes
Apartamento 1 habitación en Kaunas, Lituania
Apartamento 1 habitación
Kaunas, Lituania
Habitaciones 1
Área 41 m²
Piso 2/3
$672
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 2
Área 50 m²
Piso 5/5
$522
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 3
Área 67 m²
Piso 4/9
$580
por mes
Apartamento 1 habitación en Kaunas, Lituania
Apartamento 1 habitación
Kaunas, Lituania
Habitaciones 1
Área 29 m²
Piso 3/5
$487
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 2
Área 89 m²
Piso 5/5
$1,739
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 2
Área 49 m²
Piso 5/5
$522
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 3
Área 62 m²
Piso 2/3
$696
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 3
Área 57 m²
Piso 1/5
$580
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 2
Área 47 m²
Piso 5/6
$1,333
por mes
Apartamento 1 habitación en Kaunas, Lituania
Apartamento 1 habitación
Kaunas, Lituania
Habitaciones 1
Área 35 m²
Piso 1/9
$458
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 2
Área 36 m²
Piso 6/9
$568
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 2
Área 49 m²
Piso 1/5
$869
por mes
Apartamento 4 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 4
Área 99 m²
Piso 1/1
LA NUEVA CON UN PANEMUNO DE 4 CAPSULOS. Con componentes y técnicas de limpieza. Mantenerse a…
$1,278
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 2
Área 57 m²
Piso 3/4
¿Buscas un apartamento acogedor en un lugar tranquilo cerca de Kaunas? 2 habitaciones, 57 m…
$720
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 3
Área 77 m²
Piso 2/3
$1,681
por mes
