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Casas en Venta en Karsakiskio seniunija, Lituania

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2 propiedades total found
Casa en Pamarliskiai, Lituania
Casa
Pamarliskiai, Lituania
Área 200 m²
Número de plantas 1
VENTA DE UN LIQUID CON PAMATS REGISTROS, PROYECTO NAMO, AUTHORISACIÓN DE CONSTRUCCIÓN! En un…
$76,805
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Casa en Kaubariskis, Lituania
Casa
Kaubariskis, Lituania
Área 29 m²
Número de plantas 1
VENTA DE SODO NAM SB "ROAD", AGUONS AL, KM KM HAUBARIŠKAS, INDEX RAJ. 6,11 AÑOS (Llevando ha…
$17,915
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