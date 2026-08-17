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Casas en Venta en Karmelavos seniunija, Lituania

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3 propiedades total found
Casa en Ramuciai, Lituania
Casa
Ramuciai, Lituania
Área 63 m²
Número de plantas 2
La casa se vende en una ubicación particularmente conveniente cerca de Kaunas, Ramuciai. La …
$243,506
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Casa en Ramuciai, Lituania
Casa
Ramuciai, Lituania
Área 70 m²
Número de plantas 1
VENTA RENOVATED NAM NETOLI RAMUTE PARKO GENERAL - Casa - Jong, espuma fundida de ladrillo …
$185,843
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Casa en Rykstyne, Lituania
Casa
Rykstyne, Lituania
Área 106 m²
Número de plantas 2
VENTA DE SODO HOUSEHOLD SEN, EAST K. GENERAL: • Ubicación: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., R…
$114,771
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