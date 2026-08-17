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Locales comerciales en venta en Karmelavos seniunija, Lituania

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Propiedad comercial 1 812 m² en Narepai, Lituania
Propiedad comercial 1 812 m²
Narepai, Lituania
Área 1 812 m²
Piso 1
La propiedad se vende en 1812 metros cuadrados administrativo, edificio comercial con locale…
$3,07M
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Agencia
Capital
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